Justin Bieber no Brasil? Colunista diz que ele virá em 2021

Reprodução/Instagram César Menotti





César Menotti, da dupla com Fabiano, não está mais na edição deste ano da “Dança dos Famosos”, segundo informações de Léo Dias. Ainda de acordo com o colunista, o cantor foi cortado da lista por estar acima do peso.

Menotti já tinha até alugado apartamento em São Paulo e desmarcado compromissos profissionais para participar do quadro do Faustão. Nesse domingo (30), o programa apresentou metade do elenco escolhido: Danielle Winits, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana, Bruno Belutti, da dupla com Marcos, Henri Castelli e Zé Roberto.

Nas redes sociais, muitos estão acusando a produção do programa de gordofobia. Já outros dizem que a decisão foi porque o cantor, por estar acima do peso, faz parte do grupo de risco para a Covid-19.