Marcelo de Assis Justin Bieber estreia documentário na Amazon em outubro

O astro pop Justin Bieber lançará nesta quarta-feira (8) o seu novo documentário Justin Bieber: Our World na plataforma Amazon Prime . O registro conta com imagens de seu show de véspera do ano novo.

Our World fará a crônica do retorno do astro de 27 anos , vencedor do Grammy , aos palcos com o seu primeiro show completo em três anos, depois que foi forçado a adiar sua turnê Changes em decorrência da atual pandemia do coronavírus.

Justin Bieber se apresentou no rooftop do Beverly Hilton Hotel com 21 canções em seu repertório, onde se destacaram Baby, Holy, Anyone e Lonely . O show contou com 240 fãs presentes, enquanto que o resto do mundo assistiu ao vivo por streaming.

“Me apresentar ao vivo e me conectar com meus fãs através da música é profundamente significativo para mim” , disse Justin Bieber em um comunicado compartilhado nas redes sociais. “Especialmente durante o ano passado, ser capaz de prestar um serviço e compartilhar meus dons para trazer um pouco de felicidade às pessoas durante um período tão triste e assustador significou muito para mim. Este filme documenta um momento intenso e emocionante, preparando-se para um retorno aos palcos nesta temporada de verdadeiras incertezas. Vindo junto com minha equipe, vencendo os obstáculos, e entregando um show especial, rodeado de amigos e familiares; está tudo aqui” , concluiu.

Justin Bieber: Our World conta com a direção de Michael D. Ratner e será disponibilizado pela Amazon em 240 países e territórios.