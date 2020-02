Justiça recusa ação popular contra propaganda do governo Doria

arrow-options Governo do Estado de São Paulo/Divulgação Peça publicitária foi utilizada pelo governo Doria no começo do ano passado

A Justiça de São Paulo na última sexta-feira (31) uma ação popular contra o governo do estado que questionava uma peça publicitária de combate à violência contra a mulher . A propaganda chama o estado de São Paulo de “Estado de Respeito”.

A decisão foi tomada pela juíza Maricy Maraldi, da 5ª Vara de Fazenda Pública, de uma propaganda que foi utilizada no começo do ano passado com a campanha publicitária de combate à violência contra a mulher.

A propaganda fazia a divulgação do aplicativo SOS Mulher para que as mulheres com medida protetiva pudessem acionar rapidamente a PM e as Delegacias de Defesa da Mulher 24 Horas disponíveis para atendimento ininterrupto.

Esse slogan também foi utilizado na campanha São Paulo Pra Todos, para ampliar o turismo por todo o Estado, a campanha para mostrar os resultados conquistados pelas polícias paulistas, a preparação e o reequipamento das corporações.