Justiça obriga Zé de Abreu a apagar tuítes em que acusa PSDB de roubo

José de Abreu, de 73 anos, terá que excluir de sua conta do Twitter publicações consideradas ofensivas ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira. As informações são da coluna F5 .





arrow-options Divulgação José de Abreu

A decisão desfavorável a José de Abreu foi tomada pelo desembargador José Carlos Ferreira Alves, da 2ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).





Em publicações no Twitter, de dezembro de 2019, o ator da Globo declara que o ” PSDB rouba há mais de 30 anos e tudo bem”. Ele também chama João Dória, governador de São Paulo, de “pobre”.





De acordo com o juiz, Abreu “extrapolou os limites do razoável e da exposição da liberdade de manifestação de pensamento e opinião”.





A liminar para a exclusão dos tuítes acolhe recurso do partido contra decisão de primeira instância, que tinha negado o pedido do grupo político. Até o momento, José de Abreu não voltou a falar sobre o assunto. O último trabalho do ator da Globo foi como Otávio Rocha Guedes, em “A Dona do Pedaço”.