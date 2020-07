Justiça obriga Frota a penhorar bens para indenizar Gil, pois só tinha R$ 122

Governo do Estado de São Paulo João Doria anunciou que todos os presídios de São Paulo já contam com equipamentos de teleaudiência

O governador João Doria (PSDB) anunciou hoje que foi concluída a instalação do sistema de equipamentos de teleaudiência em 100% dos presídios do Estado, onde mais de 218 mil detentos cumprem pena.

O sistema reduz a necessidade de escoltas policiais e, segundo Doria, funcionará, a partir de semana que vem, como alternativa para a visita virtual aos detentos. A visita presencial está restrita nos presídios desde o dia 20 de março devido à pandemia do novo coronavírus.

“A teleaudiência reduziu em 64% as necesiddades das escoltas entre presídios e os fóruns na capital de SP, liberando com isso 22 mil policias militares, que faziam antes esse serviço de escolta, para o serviço de patrulhamento”, disse o governador.

“[A teleaudiência] Vai permitir a utilização de visita virtual, vai possibilitar que 27 mil familiares possam entram em contato com seus parentes, cumprindo pena, de maneira segura e correta, segura do ponto de vista de saúde e do ponto de vista prisional”, complementou.

Mais informações em instantes