Justiça nega pedido de segredo de ação que fã move contra Anitta e Netflix

Redação Anitta





O pedido de Maria Ilza Silva, fã de Anitta, para que o processo que ela move contra a cantora e a Netflix tramite em segredo de justiça foi indeferido pelo juiz Josué Ferreira, da 2ª Vara Cível de Macaé. Para o magistrado, não há informações sigilosas que tenham sido publicadas que justifiquem o segredo do processo.

A idosa entrou na Justiça contra a cantora após alegar não deu autorização para sua imagem ser veiculada na série “Anitta – Made in Honório” e afirmar que, depois da exibição do episódio, vem sendo alvo de zombarias.

Maria Ilza aparece no quinto episódio da série, onde ela teria invadido a casa da cantora. No processo, porém, Maria Ilza diz que a sua entrada no imóvel foi devidamente autorizada.

“Tia Ilza? O que a tia Ilza está fazendo aqui dentro gente? Estou aqui só vendo a tia Ilza sentada”, disse Anitta, ao sentar no colo da fã. “Deus te abençoe. É uma honra. (…) Fiz essa blusinha para você..”, disse Ilza, que foi interrompida pela cantora: “Faz a roupa do meu show tia Ilza!”

Anitta recebe o presente e agradece. “Quando você quiser alguma coisa, liga para mim. Pega meu Facebook também. Eu te vigio o tempo todo”, disse Ilza. Após receber a fã, a Poderosa fala sobre a situação em seu quarto. “É isso. É o tipo de coisa que acontece na minha vida. E essas coisas que acontece na minha casa. De repente tem uma fã sentada no sofá. Quem chamou? Por quê?”