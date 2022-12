Justiça libera R$ 1,6 bilhão para pagar atrasados do INSS

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Segurados que venceram ações receberão valor

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 1,6 bilhão para o pagamento de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O montante será destinado a quitar benefícios de mais de 107 mil segurados que venceram processos na Justiça.

Têm direito ao dinheiro aposentados, pensionistas e outros segurados que venceram ações contra o INSS com atrasados de até R$ 72,7 mil. Para receber o dinheiro, a ação deve ter sido encerrada sem possibilidade de recurso pelo INSS e a Justiça precisa ter emitido ordem de pagamento em novembro.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O montante de R$ 1,6 bilhão será direcionado aos Tribunais Regionais Federais (TRFs), que serão responsáveis por coordenar os depósitos de acordo com cronogramas próprios.

Segundo o CJF, 82.480 processos de revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios serão contemplados pelo valor liberado.

Na data definida por cada TRF, o valor devido aos beneficiários será depositado em contas da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Para saber quando o valor cairá, é necessário consultar o TRF no qual o processo foi julgado ou procurar o advogado do caso.

Fonte: IG ECONOMIA