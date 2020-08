Justiça Estadual orienta seus integrantes sobre o cuidado no manuseio de processos

O Poder Judiciário do Espírito Santo (TJES), por meio da Coordenadoria de Gestão da Informação Documental, orienta seus integrantes sobre os cuidados necessários com o manuseio dos processos físicos neste período de pandemia de Covid-19.

Com a retomada gradual das atividades presenciais da Justiça capixaba e a necessidade de observar as normas de biossegurança, é comum surgirem dúvidas. Portanto, para preservar a saúde das pessoas envolvidas e evitar perdas de informações causadas por oxidação, dissolução de tintas e desbotamento de documentos, a Coordenadoria de Gestão da Informação Documental preparou algumas orientações, que foram disponibilizadas no Diário da Justiça nesta quarta-feira, 19.

Segundo o comunicado, os documentos em meio físico podem constituir um potente vetor de contaminação, e seu manuseio exige cuidados especiais, sendo a manutenção de um período de quarentena mínima de 72 horas dos documentos após seu ingresso na unidade, a principal medida de proteção contra contaminação desta forma.

Já a utilização de produtos químicos ou limpeza úmida na higienização de documentos e processos, inclusive capas de processos, é vedada, pois pode danificá-los.

De acordo com as Regras de Biossegurança e pelo Ato Normativo nº 88/2020, a Coordenadoria de Gestão da Informação Documental, através da Seção de Arquivo, também orienta que os servidores e outras pessoas que vão consultar os processos devem se proteger com os Equipamentos de Proteção Individual durante todo o tempo de manuseio dos documentos.

Em seguida, deve ser feita a limpeza adequada das mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%. As áreas de manuseio de documentos, como as bancadas e mesas, também deverão ser mantidas desinfectadas e higienizadas, utilizando as soluções e produtos adequados para cada superfície.

Para acessar o comunicado na íntegra, clique no link a seguir: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/997653?view=content

19 de agosto de 2020

