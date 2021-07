Justiça determina que Nadja e D’Black dividam ventilador, sofá e geladeira

Reprodução Nadja e D’Black





As polêmicas envolvendo a participante de “A Ilha” Nadja Pessoa e o cantor D’Black parecem não acabar . Separados há mais de um ano, os dois foram obrigados a dividir todos os bens materiais que conquistaram até maio de 2020, incluindo um sofá, um ventilador e a geladeira que foi do casal. As informações são do site Notícias da TV.

A Justiça determinou que o ex-casal divida tudo igualmente através do processo de divórcio litigioso. Segundo o Notícias da TV, a lista de itens foi produzida por D’Black, que deixou a casa em maio de 2020. Na ocasião, Nadja acusou o cantor de abandar a casa e a deixar sem dinheiro para comer . Um sofá de dois lugares, bicicleta, notebook, microfone, cama de casal, rack, teclado, geladeira e ventilador aparecem no documento.





O ex-casal também tem uma dívida de R$ 9 mil compartilhada. Um carro Honda City, de 2018, em nome da D’Black Produções Artísticas ME, também entrou na divisão. O cachê da participação de D’Black no reality “Dancing Brasil” também vai ser dividido.