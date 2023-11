Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de matar dentista no Balneário de Guriri

Decisão foi expedida em audiência de custódia realizada nesta quarta (29); segundo juiz, o suspeito, Almando Batista Vieira Junior, possui outros registros criminais

A Justiça Estadual converteu a prisão em flagrante para preventiva de Almando Batista Vieira Junior, suspeito de matar o dentista Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, encontrado morto em uma área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na tarde do dia 20 de novembro. A decisão foi expedida em audiência de custódia realizada na Penitenciária Regional de São Mateus, na manhã desta quarta-feira (29), sob a presidência do juiz Antônio Moreira Fernandes.

Almando foi preso na noite de segunda-feira (27) em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Civil no km 102 da BR 101 em Jaguaré, no Norte do Estado. Após ser preso, o suspeito confessou o crime na Delegacia de São Mateus, alegando que o homicídio ocorreu durante uma discussão entre ele e o dentista dentro do carro.

Na decisão da audiência de custódia, o juiz ainda reforçou que Almando responde na Justiça contra acusações criminais que envolvem posse irregular de arma de fogo, que está tramitando na 3ª Vara Criminal de São Mateus, e roubo, que tramita na Vara Única de Jaguaré.