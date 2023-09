Justiça de MG suspende recuperação judicial da 123milhas

A Justiça de Minas Gerais suspendeu, nesta quarta-feira (20), a recuperação judicial da 123milhas. A decisão do desembargador do TJMG (Tribunal de Justiça de MG) é provisória e vale até que seja apresentado o laudo da constatação prévia do caso. O pedido foi feito pelo Banco do Brasil, que está entre os maiores credores da empresa.

“Tal providência advém do perigo de dano irremediável à parte agravada, na medida em que poderá restar inviabilizado o resultado útil do processo de recuperação judicial que tramita na origem, caso o resultado da perícia prévia seja pelo seu deferimento”, pontuou o magistrado.

A reportagem procurou a 123milhas e o Banco do Brasil e aguarda o retorno.

Ao anunciar o pedido de recuperação judicial, a companhia argumentou que objetiva “assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores”, o que “permitirá concentrar em um só juízo todos os valores devidos”.