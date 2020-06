Justiça dá 24h para Fontenelle apagar posts contra Felipe Neto sobre pedofilia

Reprodução/Instagram Ana Vilela





Ana Vilela, cantora e compositora da música “Trem Bala”, foi ao Twitter falar sobre as críticas que recebe por parte do público. A canção foi lançada em 2016 e logo fez o maior sucesso nas paradas brasileiras.

Porém, muita gente diz “não aguentar mais” a música, que segue sendo tocada em tudo quando é canto. Por isso, Ana resolveu se posicionar através de uma postagem na rede social: “Tá bom, gente, já entendi que vocês acham ‘Trem Bala’ ruim. É que ela me dá bastante dinheiro, então infelizmente terei que continuar cantando, mas você sempre tem a opção de CHOLAR MAIS”.

“Importante dizer que eu tenho mais dois álbuns pra vocês acharem chatos pacaralho. Pode ouvir aqui ó”, completou a artista, compartilhando os links de seus demais trabalhos.

Uma das seguidoras tentou amenizar as críticas: “Não é ruim, não. No início eu gostava bastante, até me emocionava, só que começou a tocar em todo lugar, aí deu uma irritadade escutar toda hora, mas isso é normal. Sabe quando você escolhe uma música para o despertador? Você coloca a melhor música, aí quando vê você está irritada só de escutar”.

“Sei, eu faço isso com todas as minhas músicas favoritas hahahahah mas vamos combinar, aqui entre a gente, que o Brasil podia enjoar de outras músicas minhas também, né? Eu ia amar hahahaha”, respondeu a cantora.

