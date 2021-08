Justiça aprova PL sobre cobrança por furto de energia

Nove matérias receberam parecer da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa (Ales) durante realizada de maneira virtual nesta terça-feira (17). Entre os cinco despachos pela constitucionalidade, destaque para o Projeto de Lei (PL) 24/2020, de autoria do deputado Capitão Assumção (Patri), que proíbe as concessionárias de repassar a cobrança pelo furto de energia aos consumidores.

O projeto recebeu parecer favorável do deputado Vandinho Leite (PSDB). “Essa questão que o deputado coloca é uma realidade, 1% das tarifas que as pessoas pagam é com relação a furtos de energia. Pessoas pagando por outros que furtam. Eu sempre explico nas comunidades que eu passo que essa não é uma questão do bairro, que isso é distribuído pra todos, independente se nas comunidades tem furto ou não de energia”, explanou o relator da matéria.

O parlamentar entende que a iniciativa é constitucional e em seu parecer também deu destaque ao mérito do projeto. “O mérito é extremamente interessante, porque é algo que penaliza as pessoas que usam de forma correta o sistema de energia, penaliza quem paga direitinho e tira a conta de quem trabalha com furtos e roubos”, explicou.

A deputada Janete de Sá (PMN) concordou com o relator e disse entender que essa cobrança é uma forma de a concessionária se eximir de suas responsabilidades. “É muito mais fácil pra concessionária ratear com os consumidores o furto de energia elétrica, do que fazer uma fiscalização, fazer um processo de conscientização nos bairros e até mesmo trabalhar com a tarifa cidadã, para que as pessoas possam ter acesso à energia elétrica de uma forma legalizada”, afirmou Janete.

O deputado Marcelo Santos (Podemos) também defendeu a iniciativa, tanto em relação à constitucionalidade quanto ao mérito. “Cabe à concessionária de energia fazer a distribuição, cabe ao Estado garantir a segurança pública, ou seja, se alguém furtou, vai pagar por isso pelo devido processo legal, não pode o consumidor pagar por isso. É como se alguém assaltasse uma loja que você é cliente e você ter que pagar porque roubaram umas peças de calça ou umas peças de saia ou óculos”, argumentou o deputado.

Vetos

Três mensagens de veto encabeçaram a pauta do colegiado. O deputado Gandini (Cidadania) se prevaleceu do prazo regimental para relatar o veto total do governo ao autógrafo da Lei 96/2021, que assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do estado. A lei é originária do PL 405/2017, de autoria do deputado Doutor Hércules (MDB).

O presidente da comissão relatou pela manutenção dos outros dois vetos. O veto parcial ao autógrafo da Lei 134/2021, que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2022. E o veto total ao autógrafo da Lei 117/2021, que obriga as concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia fixa, telefonia móvel e de internet a disponibilizar ao consumidor, as informações sobre débitos vencidos nas faturas. A lei é originária do PL 768/2019, do ex-deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). Os relatórios foram aprovados pelo colegiado e os vetos mantidos.

Veja como ficou a votação: