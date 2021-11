Justiça aprova PL que cria lei de inclusão no ES

A comissão de Justiça da Assembleia Legislativa (Ales) aprovou o Projeto de Lei (PL) 272/2021, que propõe a criação de Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência. De autoria do deputado Doutor Hércules (MDB), a matéria é inspirada na Lei Federal 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O colegiado se reuniu de maneira virtual nesta terça-feira (23). Ao todo foram analisadas 20 matérias: seis foram aprovadas, nove receberam parecer pela inconstitucionalidade, um veto foi mantido, três despachos denegatórios foram mantidos e um rejeitado.

A proposta do emedebista recebeu parecer favorável do relator, o deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB), que sugeriu a aprovação do PL com a adição de emendas supressivas sugeridas pela procuradoria da Casa, o que foi acatado pela unanimidade dos parlamentares.

De acordo com o autor, o objetivo da proposta é assegurar os mesmos direitos da lei federal dentro das características do Espírito Santo e incluir alguns avanços, tendo em vista a inclusão social das pessoas com deficiência. O texto trata de questões como igualdade de direitos e oportunidades, acesso à habitação, reabilitação, saúde, educação, mobilidade, entre outros aspectos.

Tramitação

Antes de ser votado pelo Plenário, o PL segue agora para elaboração de parecer das comissões de Saúde e Finanças.

Veja como ficou a pauta: