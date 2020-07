Justiça: 15 matérias consideradas constitucionais

.

Das 24 matérias analisadas pelos deputados em reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa (Ales), nesta terça-feira (21), 15 foram consideradas constitucionais. Três delas tiveram os despachos denegatórios rejeitados pelo colegiado. Despacho denegatório é apresentado no início da tramitação da proposição, comunicando a inconstitucionalidade e a devolução da iniciativa ao autor. Esse, no entanto, pode recorrer à Comissão de Justiça, que emitirá parecer.

Ainda na reunião, outras nove matérias foram consideradas inconstitucionais, sendo que quatro delas haviam recebido despacho denegatório. Além de 23 projetos de lei (PL), o colegiado relatou pela aprovação de ofício do Executivo de Iconha sobre a declaração de situação de emergência no município.

Entre as propostas aprovadas está o PL 408/2019, de autoria do deputado Capitão Assumção (Patri). A proposição garante o direito à continuidade no fornecimento de energia elétrica ao portador de doença cujo tratamento ou procedimento médico necessite do uso continuado de aparelhos.

Outra matéria com parecer favorável é o PL 405/2017, iniciativa do deputado Doutor Hércules (MDB) para assegurar o parto humanizado nas unidades hospitalares públicas do estado.

