Just Talk da semana fala sobre a psicanálise no Direito de Família

Quem explica o assunto é a psicanalista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória e vice-diretora de Relações Interdisciplinares do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Claudia Pretti.

O novo episódio de Just Talk, podcast do TJES, está no ar. A psicanalista Claudia Pretti, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória e vice-diretora de Relações Interdisciplinares do Instituto Brasileiro de Direito de Família, fala sobre a importância de profissionais do direito com noções básicas de psicanálise, e como essa característica pode contribuir para a diminuição de conflitos familiares judicializados.

“O profissional de direito de família que tem noção de psicanálise tem um grande diferencial. Se tomarmos esse diálogo entre o direito de família e a psicanálise de forma ética e séria, ele produz cooperação e complementariedade. Respeitando a função e o espaço de cada disciplina todos ganham, sobretudo as famílias, que pedem socorro e levam ao judiciário seus conflitos e suas dores”.

A psicanalista também fala sobre a importância de advogados e juízes conduzirem os processos de forma cuidadosa e ética, além da aplicação da psicanálise nos casos de alienação parental.

“No direito de família, levar em conta o que está para além das demandas descritas nos autos, é fundamental, caso contrário, um conflito pode se transformar em um grande litígio que se arrastará por anos, e onde não encontraremos nenhum ganhador, sobretudo se tivermos crianças e adolescentes envolvidos”, ressalta Claudia.

Ouça o episódio na íntegra: https://anchor.fm/tjesoficial/episodes/57–A-Psicanlise-No-Direito-de-Famlia-e1ahiol

Acesse a transcrição: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/just_talk_ep57.pdf

Vitória, 19 de novembro de 2021

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Ana Luiza Villaschi | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br