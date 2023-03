Juscelino Filho ganha chance e se mantém no Ministério da Comunicação

Reprodução/Instagram Juscelino Filho é acusado de usar avião da FAB e diárias de hotel para participar de evento particular

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu manter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mesmo após ele ser acusado de usar um avião da FAB e usar dias diárias da União para um compromisso pessoal em São Paulo. A decisão saiu após uma reunião entre Juscelino e Lula na tarde desta segunda-feira (6), no Palácio do Planalto.

A manutenção de Juscelino Filho tem como pano de fundo a pressão do União Brasil sobre o Planalto. O partido ameaçava deixar o governo caso a demissão se confirmasse.

“Sai há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente Lula. Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e ações do Ministério das Comunicações. Temos muito trabalho pela frente!”, disse Juscelino em um rede social.

“Falamos de expansão do 5G, de conectividade em escolas e ações do Norte e do Nordeste Conectado. Boa notícia: ainda neste mês, o presidente Lula e eu vamos inaugurar a Infovia 01, entre as cidades de Manaus e Santarém, ampliando o acesso à internet na Região Amazônica”, completou.

Esse é o segundo ministro que Lula segura após denúncias durante seu mandato. O primeiro caso aconteceu com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, acusada de ter elo com milicianos no Rio de Janeiro. Daniela também é do União Brasil e teve sua indicação pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho, marido da ministra e um dos articuladores de Lula do Rio.

O Planalto ainda pretende usar a manutenção de Juscelino para convencer o União Brasil a ajudar na formação de maioria ampla governista na Câmara e no Senado. Nos últimos dias, a legenda tem evitado colocar a ideia em prática após os ataques da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Lula ignora aliados

A decisão de Lula também ignora aliados próximos ao presidente, que pressionavam o petista a demitir Juscelino. Na visão deles, a manutenção do ministro mancha a imagem do governo.

Em reuniões, Lula tinha prometido uma reunião para que o ministro se defendesse das acusações e dar “presunção de inocência” a Juscelino. O petista, porém, fez duras críticas às denúncias contra o chefe da pasta das Comunicações.

Denúncias contra Juscelino

Juscelino Filho é acusado de direcionar R$ 7,5 milhões do Orçamento Secreto para a cidade de Vitorino Freire (MA), comandada por sua irmã, Luanna Rezende. Do total, R$ 5 milhões foram usados para asfaltar uma estrada que passa pela fazenda de sua família. A denúncia foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O ministro ainda é suspeito de ocultar R$ 2,2 milhões em cavalos de raça na prestação de contas à Justiça Eleitoral na campanha para deputado federal de 2022, segundo o Estadão. Ao Tribunal Superior Eleitoral, Juscelino disse ter R$ 4,4 milhões em patrimônio.

Outra denúncia que chegou ao Palácio do Planalto é o uso de um avião da FAB para a participação de um leilão de equinos em São Paulo. Segundo o jornal, o ministro disse que teria uma viagem de “urgência”, justificativa tradicionalmente acatada pela presidência da República.

Na última semana, o Ministério das Comunicações tinha minimizado a ida do ministro à São Paulo. Segundo a pasta, a participação de Juscelino Filho no leilão não caracteriza prática ilegal ou imoralidade do ministro.

O ministério ainda negou que a viagem solicitada à FAB teria caráter de urgência. A pasta informou que o pedido para o uso da aeronave oficial seguiu os trâmites legais.

Fonte: IG Política