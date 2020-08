Juntos novamente: Maiara e Fernando reatam relacionamento pela sexta vez

Divulgação André Antunes





Na contramão de atrações e especialistas que dão dicas sobre como segurar a onda e consumir menos, a RedeTV! colocará no ar, no próximo dia 31, a partir da 00h30, o “Renda Extra”, sob o comando de André Antunes, com exibição às segundas-feiras. Questionado sobre o projeto semanal, o apresentador, que acumula mais de 780 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil inscritos no YouTube, ressaltou que “já tem gente demais ensinando as pessoas a economizarem. Quero mostrar que é possível viver em abundância e ter independência, sem passar aperto”.

Além de mostrar os mecanismos de funcionamento da Bolsa de Valores e orientar o público a colocar em prática um novo negócio, Antunes pretende explicar como as redes sociais e o marketing digital podem ser grandes aliados na hora de sair do vermelho. “Acho que estou chegando à TV no momento certo. Estamos em crise, e todo mundo quer saber como mudar esse cenário”, avaliou o dono da Scalper Trader, instituição de ensino independente, que já teve mais de 460 mil alunos desde 2011, pouco antes de destacar: “Eu vou ajudar todos que quiserem conquistar estabilidade financeira”.