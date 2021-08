Junior Lima comemora Dia dos Pais e revela nome da filha

Reprodução/Instagram Junior Lima posta foto com o filho ao lado do barrigão de grávida de Monica Benini





Junior Lima celebrou o Dia dos Pais com uma novidade. O cantor revelou o nome da filha que ele e a mulher, Monica Benini esperam. Ela se chamará Lara. O irmão de Sandy postou uma foto com o filho, Otto, de 4 anos, no colo e com a barriga de Monica ao lado.

“Que Dia dos Pais tão especial! Me sinto tão abençoado com um molequinho tão incrível e prestes a ganhar uma princesinha chamada Lara!! A paternidade só trouxe luz à minha vida! É puro amor!”, escreveu ele.





Feliz Dia dos Pais para todos que são e cumprem seu papel com o amor e a dedicação tão necessárias!”, complementou.