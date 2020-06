Junho Vermelho: a importância de ser um doador de sangue

.

Os 102 mil alunos da Rede Estadual, cujos responsáveis estão inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), receberão as cestas básicas, oferecidas pelo Governo do Estado, também no mês de junho. A Publicação da Portaria Nº 067-R, que destina o recurso aos conselhos de escolha, foi publicada na edição suplementar do Diário Oficial desse domingo (31).

O investimento é de R$ 8.752.617,60 e as entregas devem ocorrer dentro dos próximos 10 dias. A Secretaria da Educação (Sedu) tem repassado as cestas básicas aos alunos desde o mês de abril. As famílias devem aguardar o contato das escolas, que informarão o dia, horário e local da entrega do benefício.

A Sedu esclarece que, por força da lei, não pode fornecer o benefício a quem não é aluno da Rede Estadual ou não está inscrito no CadÚnico. No entanto, o Governo do Estado, criou o ES Solidário, que está fornecendo cestas básicas para aquelas famílias que não estão inscritas nos programas do Governo Federal. Basta procurar a Defesa Civil municipal ou uma das unidades do Corpo de Bombeiros Militar.

O ES Solidário, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), atende às demandas por meio de solicitações feitas por municípios, coletivos, associações, igrejas com ações sociais, que direcionam as doações de donativos às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Os repasses são feitos em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar.

