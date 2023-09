Jungle Fight: Vila Velha será palco do maior evento de MMA da América Latina

A 120ª edição do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina, vai acontecer neste sábado (30), em Vila Velha. As lutas serão no Ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, às 18h30. O evento conta com copatrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A competição contará com a participação de dez atletas do Espírito Santo e a atração principal será a luta entre o capixaba Vitor Costa e o mineiro Rafael Silva, pela disputa do cinturão na categoria 84kg. O evento será transmitido, ao vivo, pela TV Globo e SporTV.

Nesta sexta-feira (29), a partir do meio-dia, será realizada a pesagem dos lutadores e as preparações finais do local para receber os confrontos do espetáculo que acontece em Vila Velha. A última edição realizada no município foi em 2011, também no Ginásio do Tartarugão.

O promotor do evento, Wallid Ismail, comentou sobre esta edição do Jungle Fight. “Vamos ter os melhores guerreiros do mundo lutando aqui no Estado. Vamos transformar o Espírito Santo na capital mundial do MMA neste sábado (30). E, claro, um evento desta magnitude vai mostrar o Espírito Santo para o mundo”, destacou.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, também comentou sobre a importância da realização do Jungle Fight em terras capixabas. “É mais um grande evento que estamos trazendo para o nosso Estado. Vamos ter aqui no Tartarugão atletas de alto nível do MMA e já está tudo preparado para receber o público. A realização do Jungle Fight é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Vila Velha e, mais uma vez, vamos poder mostrar toda o potencial do Espírito Santo para o Brasil e o mundo”, comentou Nunes.

Serviço:

Jungle Fight – Confira abaixo o card:

84kg: Vitor Costa x Rafael “Cabeça” Silva de Souza – Cinturão

66kg: Deberson “The Prince” Batista x Robson Lima

70kg: Jonas Paulino Coelho x Itamar dos Santos Junior

57kg: Layze Cerqueira x Thalita Soares

61kg: Hamyrez Oliveira x Salmy Silva

57kg: Frank “Jagunço” x Douglas “Puro Osso” Cunha

84kg: Renan Shampoo x Vandirson Alves do Nascimento

84kg: Jair Junior x Maicon Kobayashi

61kg: Daniel Conceição x Luiz Carlos Aranha

61kg: Pedro Saith x Wesley “Amazonas”

84kg: David Pereira de Souza x Linniker Braulio

70kg: Caio Caetano Araujo x Mathias Guedes

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES