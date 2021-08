Juliette vai lançar EP em programa de TV; saiba como vai ser

Reprodução/Instagram Juliette se prepara para lançar EP

Juliette está prestes a se lançar oficialmente na carreira de cantora. A vencedora do “BBB 21” vai lançar seu EP no dia 2 de setembro e essa estreia da carreira musical vai acontecer em grande estilo. Segundo a colunista Patrícia Kogut, o lançamento vai acontecer no programa “TVZ”, do Multishow.

A ex-BBB vai ser a apresentadora da próxima temporada da atração. O “TVZ” já foi comandado por diversos nomes da música esse ano Lexa, Léo Santana e Ferrugem já estiveram no posto que vai ser ocupado por Juliette.

Quando ainda estava na casa mais vigiada do país, a voz de Juliette chamou atenção do público. Os fãs da vencedora do reality show incentivaram ela a seguir a carreira de cantora e, por mais que estivesse relutante no início, foi isso mesmo que decidiu fazer.

Após o fim do “BBB”, a ganhadora se apresentou em lives com grandes nomes da música brasileira, como Elba Ramalho e Gilberto Gil. Ela também gravou uma apresentação com Wesley Safadão para o Criança Esperança e falta pouco para o lançamento do EP. Juliette não deu muitos detalhes sobre as músicas que estão por vir, mas já revelou o nome delas. Ao todos serão seis faixas chamadas “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá, Benzin” e “Vixe, Que Gostoso”.