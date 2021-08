Juliette relata encontro ruim no programa de Porchat: “Me arrependo até hoje”

Divulgação Juliette Freire

Juliette Freire, campeã do “BBB 21” , gravou uma participação no “Que História é Essa, Porchat”, da GNT. Na edição, que vai ao ar nesta terça-feira (03), a advogada relatou um dos piores encontros que já teve na vida.

“Eu estava paquerando um rapaz bem bonitinho no Instagram e pensei: ‘Caramba, acho que esse vale a pena conhecer’. Marquei um encontro que eu podia estar segura. Eu sou feministazona, não deixo ninguém falar nada com que eu não concorde. Respondo tudo, mas estava tentando entender a situação”, iniciou ela.

“[Logo de início] ele disse: ‘Gostei de você, no Instagram você é bonitinha’. Me olhou dos pés à cabeça, então, pensei: ‘É melhor eu nem educar’. E ele completou: ‘E mais magra também’. Foi o único cara que conseguiu me deixar calada, porque ninguém me cala. Eu me arrependo até hoje”, completou a realitier. O programa terá ainda as participações da apresentadora Ana Paula Padrão e da humorista e influenciadora Pequena Lô. A edição vai ao ar no GNT, às 22h30. Com informações de Patrícia Kogut.