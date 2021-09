“Juliette Freire já virou até palavra para reserva de voo”, diz Armando Babaioff

Reprodução/Instagram Juliette Freire e Armando Babaioff





Passados alguns meses do fim do “Big Brother Brasil 21”, a popularidade de Juliette Freire continua em alta! Um exemplo disso é o recém-lançado álbum de estreia, pela gravadora Virgin Music Brasil, em que a advogada, maquiadora e agora intérprete canta sobre o amor, as dificuldades e os prazeres da vida, além de enaltecer e homenagear a origem nordestina.





Só para se ter ideia do poder: o EP “Juliette”, que chegou às plataformas na quinta-feira (2), tornou-se o disco nacional com mais pré-saves da história do Spotify. Sobre isso, Armando Babaioff brincou no Twitter. “Juliette está em toda parte. Já virou até palavra para reserva de voo. ‘Anote aí, senhor: Cê de casa. E de Elefante. Jota de Juliette”, escreveu o ator, no ar como o Thales na reprise de “Ti Ti Ti”, da Globo.

Juliette está em toda parte. Já virou até palavra para reserva de vôo. – Anote aí senhor: Cê de Casa. E de Elefante. Jota de Juliette… — Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) September 6, 2021