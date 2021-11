Marcelo de Assis Juliette é vista saindo de festa acompanhada por ator global, diz colunista





Clima de romance! Juliette Freire foi vista deixando festa de Caetano Veloso na companhia do ator João Vicente de Castro, afirmou a colunista Fabia Oliveira.





Após a reunião no apartamento do cantor, a ex-BBB ganhou uma caronta do global para ir para casa. Joao mora em São Conrado e Juliette em um condomínio no final da Barra da Tijuca.

Ainda segundo a coluna, a distância entre os locais é de 14km, mas não foi um problema para o ator. Além de ser o mais animado com o dueto Caetano e Juliette. Filmou e brincou com os outros convidados.