Juliette e Gil do Vigor se reencontram: “Nós nos amamos muito”; veja vídeo

Juliette Freire, campeã do BBB 21, e Gil do Vigor, um dos protagonistas da última edição do reality, se reencontraram em um hotel do Rio de Janeiro (RJ) na noite desta terça-feira (10).

De vestido vermelho, Juliette correu para dar um abraço em Gil do Vigor, que pulava e gritava esperando pela amiga. Pelo Twitter, Gil do Vigor comentou o encontro. “Nós nos amamos muito”, escreveu.

a carreira que a juliette da pra abraçar o gil. AMO ELES!!!!!!!!! pic.twitter.com/TrcuchXupa — ma ri. (@acostumadinha) August 10, 2021





















Nós nos amamos! Muitooooo. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) August 10, 2021





Na web, lógico, os fãs reagiram e até reviveram a rivalidade das torcidas na época do BBB.

Veja reação da web:

Juliette e um fã — Juliette para senado🌵🇧🇷 (@AlgumOliveira) August 10, 2021





a juliette saindo da pose e correndo pra ir abraçar o gil e a irma dele no saguão 🥺 pic.twitter.com/nKQat2FK6p — t h a i s (@ottostorie) August 10, 2021





A felicidade de Juliette é Gil se encontrando enquantos os fandoms vivem numa guerra eterna por aqui. pic.twitter.com/lQaKMjGVsv — FelipeN. (@fehtuiita) August 10, 2021