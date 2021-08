Juliette e ex de Anitta são vistos em jantar; veja vídeo

Reprodução/Instagram Juliette é vista com ex de Anitta outra vez





Juliette Freire, advogada, maquiadora e campeã do ‘BBB21’, e o empresário Daniel Trovejani, ex-namorado de Anitta, voltaram a ser flagrados juntos, após um passeio de barco no Rio de Janeiro, no mês passado.

Agora, ambos foram filmados durante um jantar com Camila Coelho e o marido dela. As imagens, aliás, foram divulgadas pela influencer em seu perfil no Instagram. Pouco tempo depois, no entanto, ela apagou.





Vale ressaltar que Priscilla Moura, noiva (ou seria ex?) de Trovejani, desativou a sua conta pessoal no Instagram. Xiii…

