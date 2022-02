Juliette desabafa e diz que não “está bem”: “Acontece com todo mundo”

Reprodução/Instagram Juliette desabafa com saudade da Paraíba





Juliette desabafou com seus seguidores no Instagram para falar da saudade que vem sentindo da Paraíba. A vencedora do “BBB 21” postou um vídeo em que aparece em sua casa, no Rio de Janeiro, mostrando a movimentação dos familiares.

“Hoje não estou bem. (Sim, isso acontece com quem tem ‘tudo’). Muitas saudades da minha Paraíba, dos meus … mas quando saio do quarto e vejo isso, consigo sorrir”, disse ela, mostrando as pessoas se divertindo na piscina.





Desde que deixou o “BBB 21”, Juliette esteve poucas vezes na Paraíba devido aos inúmeros compromissos profissionais. Um ano após sair campeã da edição, a cantora ainda é um dos nomes mais procurados para estrelar campanhas publicitárias.