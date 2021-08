Juliette deixa casa de Anitta e mostra  nova moradia no Rio: “Muito grata”

Reprodução/Instagram Juliette mostra nova casa no Rio





Juliette deixou a mansão de Anitta neste final de semana no Rio de Janeiro, onde estava hospedada desde o fim do “BBB 21”, e hoje fez um breve tour por sua nova casa na cidade, com direito a jardim e piscina.

“O povo perguntando onde eu estou, eu estou aqui na casa nova, o primeiro domingo aqui. Nós alugamos uma casa no Rio, eu tenho outras prioridades agora, não quis comprar, a gente já pegou uma casa mobiliada e vamos fazer alguns ajustes para ficar com a minha carinha. Estou muito feliz, muito grata, a casa é muito bonitinha”, comemorou a campeã do reality show.





“Estamos morando eu e meus amigos, que são minha equipe, minha mãe e meu irmão. Espero que esse lar me traga muita felicidade e prosperidade”, finalizou.

Juliette mostrou a área da piscina, com jardim. “Parece uma ilhazinha, muito fofa. Ainda estamos arrumando!”, disse. ela.