Juliette dá spoiler de músicas e ganha apoio de Anitta: “Vocês vão se emocionar”

Reprodução/Instgram Juliette dá spoiler de EP

Quando entrou no “BBB 21” Juliette nem sonhava que sairia da casa com uma carreira de cantora encaminhada, mas a vencedora do reality show está com uma carreira mais que encaminhada. Ela vai lançar um EP com seis músicas inéditas e deu um spoiler do que está por vir.

Juliette publicou uma foto no Instagram de uma folha de papel com o título das seis faixas escritas. As músicas de Juliette se chamam “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá”, “Benzim” e “Vixe que Gostoso”. “Nosso sorriso é a prova que é tão bonita essa soma”, escreveu Juliette sem dar mais detalhes.

Anitta, que começou uma amizade com Juliette assim que ela saiu do reality show, demonstrou um grande apoio para amiga. “Só pedrada. Prepara, Brasil”, comentou a funkeira na publicação. A cantora ainda compartilhou a foto no Stories e elogiou o trabalho da ex-BBB. “Foram muitos meses de trabalho e agora está chegando, Brasil. Vocês vão se emocionar. Juliette vai brilhar mais ainda”, escreveu.

Nos comentários da publicação, diversos outros famosos se empolgaram com o futuro EP de Juliette. “Ai, eu amo”, declarou Luísa Sonza. “Será se eu já te falei minha favorita?”, comentou o influenciador Lucas Rangel. “Ansiosa”, disse Rafa Kalimann. “Quem tá doidinho pra ouvir?”, perguntou Elba Ramalho.