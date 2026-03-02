Juliette da empinadadinha em moto de R$ 139 mil e impressiona: ‘Arrasa, essa skin

A cantora e influenciadora Juliette, de 36 anos, mostrou que também gosta de adrenalina ao surgir pilotando uma potente BMW S 1000 RR. No vídeo publicado nas redes sociais, a campeã do Big Brother Brasil 21 aparece fazendo uma leve manobra, tirando o bumbum do assento e dando uma pequena levantada, exibindo sua “skin motoqueira”. O modelo da motocicleta pode chegar a custar cerca de R$ 139 mil.

A publicação rapidamente viralizou e arrancou elogios dos seguidores. Nos comentários, o namorado da artista, o atleta Kaique Cerveny, entrou na brincadeira: “Posso andar na sua garupa um dia?”, escreveu, em tom descontraído.

Outros famosos também reagiram ao momento radical. A apresentadora Tati Machado declarou: “Cara, eu amo essa skin”. Já a cantora Flor Gil pediu para dar uma volta, enquanto a ex-BBB Hariany Almeida incentivou: “Eita, menina, joga pra lua”. Confira abaixo: