Juliette canta no Criança Esperança

Reprodução/Twitter Juliette Juliette com o look do Super Dança dos Famosos

Juliette está de jurada do Super Dança dos Famosos deste domingo (15) . Após a apresentação de salsa e as notas da dupla Sophia Abrahão e Zazá Ferrer , Tiago Leifert aproveita para falar sobre a apresentação do 36º Criança Esperança, que irá ao ar segunda-feira (23) da semana que vem, e anuncia que Juliette vai participar como cantora desta edição.

“Vou cantar no Criança Esperança, no Nordeste e com esse tema educação, que é o que me salvou, salvou a minha família, me preparou para a vida. É um tema que me toca muito e eu estou muito feliz”, diz Juliette . Tiago lembra que esta foi uma bandeira levanta por ela, Gil do Vigor e João Luiz Pedrosa durante o Big Brother Brasil.

Fingindo costume. E vocês cmg sempre ❤ pic.twitter.com/SwXxdyS1gh — Juliette (@juliette) August 15, 2021