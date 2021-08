Marcelo de Assis Juliette assina com a Virgin e anuncia EP com seis canções inéditas

Juliette , a atual vencedora do BBB , acabou de assinar com a gravadora Virgin Music , empresa da Universal Music Group , em parceria com a Rodamoinho Records . O novo album, que contará com seis canções inéditas , chegará as plataformas digitais ainda neste semestre.

O EP vem sendo desenvolvido por um time que une na produção e composição nomes já conhecidos por hits no cenário nacional com músicos conterrâneos de Juliette. Esse será o primeiro lançamento da artista recém contratada pela Rodamoinho Records, em parceria com a Virgin Music Brasil.

“Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo” , diz Juliette.