Juliano Cazarré é comparado a Juliana Paes após polêmica com vacina

Juliano Cazarré está no centro de uma polêmica após ser divulgado que ele teria se recusado a tomar a vacina contra Covid-19 e dito que “não quer ser chipado”. O ator está sendo bastante criticado por conta disso e passou a ser comparado com Juliana Paes.

A atriz da Globo foi alvo de muitas críticas após um vídeo que gravou se posicionando politicamente . Juliana Paes disse na ocasião que não é “bolsomion”, mas também falou que não concorda com os “delírios comunistas” da esquerda. Ela foi bastante criticada e virou meme nas redes sociais com essa fala.

Por conta a polêmica de ainda não ter tomado a vacina, mesmo já tendo idade para isso, e com a suposta explicação, os internautas estão percebendo semelhanças entre os dois. O nome de Juliano Cazarré foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e é fácil encontrar publicações citando também Juliana Paes.

Vale dizer que Juliano Cazarré se pronunciou dizendo que não tomou a vacina ainda porque já teria adquirido a imunidade para Covid-19 no ano passado. Porém, a recomendação é que mesmo pessoas que já tiveram a doença tomem a vacina, pois há o risco de reinfecção.

“Há alguns dias eu fiz uma consulta à produção de Pantanal sobre a situação da vacina, pois eu adquiri imunidade ano passado e já li textos falando que a vacina nesses casos pouco adianta e que uma nova carga viral pode ser prejudicial. Mas deixei bem claro que se for uma condição da casa para que eu participe de Pantanal, que eu tomaria. Ao longo do final de semana, conversei com um médico em quem confio, que me explicou mais sobre a vacina e tirou dúvidas sobre o processo como são feitas e eu já tinha me decidido a tomar, assumindo os mesmos riscos que todos os outros vacinados”, o ator publicou.

