Julianne Trevisol surge pelada no chuveiro e fãs ficam ouriçados

Famosa por ter atuado em diversas novelas da Globo e da Record TV, a atriz Julianne Trevisol chamou a atenção nas redes sociais com uma nova publicação. Em sua conta oficial no Instagram, ela surgiu pelada embaixo do chuveiro em seu banheiro.

Na legenda da postagem, a famosa deixou uma mensagem filosófica. “Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir”, escreveu a beldade, que recebeu milhares de curtidas em sua postagem. Na caixa de comentários, fãs e amigos deixaram mensagens carinhosas e cheias de elogios.

Veja a foto publicada por Julianne Trevisol nas redes sociais: Corpo magro