Juliana Paes fica indignada com fila no aeroporto no Rio: “Absurdo”

Atriz registra indignação em aeroporto no Rio de Janeiro

Após passar algumas semanas nas Ilhas Maldivas , Juliana Paes levou um choque de realidade ao chegar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Acostumada com as vistas paradísiacas e desertas da ilha, a atriz deu de cara com uma fila gigantesca para embarcar. “Gente olha que irado que está a fila. Vocês estão vendo a galera começando lá? Isso aqui é fila, temos que dar a volta lá…”, falou em story que publicou no Instagram.

Em seguida, ela questionou: “Fila de uma hora para embarque doméstico! Só eu acho meio absurdo?”. De máscara mal posicionada e óculos de sol, Juliana brincou: “Não sei o que está acontecendo não Brasil”.

Depois de quase uma hora, a artista escreveu: “O que temíamos aconteceu. A fila venceu o fight”. Mas conseguiu pegar o voo e postou uma foto sentada no avião.