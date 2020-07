Juliana Paes fala sobre homescholing dos filhos: “Dei uma surtada”

Mesmo com assuntos como a gordofobia sendo cada vez mais discutidos, ainda há pessoas que acham que podem fazer piadas sobre o corpo dos outros. Esse é o caso do humorista do “The Noite” Leo Lins, que foi criticado nas redes sociais após usar uma foto da modelo gorda Bia Gremion.

Reprodução/Instagram Humorista Leo Lins faz piada gordofóbica com foto da modelo Bia Gremion

O comediante postou a foto acima da modelo com o namorado dela, Lorenzo Magnaboschi. “Chamei sua atenção? Que bom”, escreveu Leo Lins na legenda, explicando que usou um post antigo de Bia para chamar a atenção dos seguidores e divulgar seu show. Porém, o que era para ser engraçado foi encarado por muitas pessoas como gordofobia.

“Corpo gordo não é piada! Até quando corpo vai ser tratado como piada? Corpo gordo não é público para você fazer o que bem entende sobre ele. Gordo existe e resiste. E se preparem para ver cada vez mais pessoas gordas em relacionamentos, mostrando seu corpo, tendo orgulho das suas características”, escreveu Bia Gremion em um post.

Muitos usuários do Instagram também deixaram comentários criticando Leo Lins no próprio post do humorista. “Que nojo desse post escroto. Nojo desses comentários e dessa gordofobia liberada. Vocês devem ser muito mal amados para se importar tanto com o corpo, a vida e a felicidade de alguém”, escreveu uma moça. “Que publicação desnecessária, que triste ver isso”, completou outra. “Você deveria ter vergonha de fazer uma coisa dessas”, comentou uma terceira.