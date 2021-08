Juliana Paes divulga detalhes de ensaio ousado na praia: “Bons ventos pra começar a semana!”

Juliana Paes deixou seus seguidores enlouquecidos na tarde desta segunda-feira (30), ao postar detalhes de um ensaio pra lá de ousado em seu perfil do Instagram.

“Areia, sol e mar… Bons ventos pra começar a semana!”, escreveu a morena na legenda da publicação.

A atriz Juliana Paes foi vítima de um golpe financeiro e perdeu quase R$ 500 mil, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Assim que descobriu o golpe, a atriz teria procurado a polícia de São Paulo. O mesmo golpista já teria enganado celebridades como Murilo Rosa e o jogador de futebol Luís Fabiano.

Segundo a colunista, Juliana assinou um contrato em maio de 2018 com uma empresa chamada F2S Intermed de Negócios, intermediado por seu consultor financeiro. Pelo acordo, ela depositou R$ 500 mil que deveria ser usado na compra de carros, que dariam lucro de 4% a 8% na revenda. No entanto, isso não aconteceu, e o dono da empresa teria sumido com o dinheiro da atriz.