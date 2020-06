Juliana Malveira e Antony Marquez posam em clima de festa junina

Paulo Stempfer e Valdency Juliana Malveira e Antony Marquez





Chegaram a hora e a vez de as festas juninas se adaptarem à realidade trazida pela pandemia do novo coronavírus. Que o digam os vencedores do Miss e Mister Brasil 2019, do Sindicato Nacional Pró-Beleza, Juliana Malveira e Antony Marquez , que produziram um ensaio temático inspirados em lembranças que os fazem ter a certeza de que tudo passará. Mas sem perder a magia das comemorações, é claro. De trancinha, camisa xadrez e bermuda jeans, a bela do Amazonas fez bonito durante a sessão de fotos pilotada por Paulo Stempfer. Em conversa com o iG Gente , disse: “Os arraiais trazem lembranças tão boas, né? Eu, por exemplo, adoro ir para comer milho cozido e maçã do amor. Porém, as medidas de segurança e distanciamento social são necessárias para que esse vírus não se alastre ainda mais”.

Já Antony acredita que esses pequenos momentos fazem tudo que estamos vivendo parecer mais leve. “Nesta época, não tem jeito, amo viver a nossa cultura. Sou nordestino de corpo, alma e coração. Então, vou fazer, na minha casa mesmo, algumas comidas típicas dessa época de São João e saboreá-las ouvindo desde o bom forró até um brega funk”, comentou o representante bonitão do Piauí, que, além de posar para as lentes de Valdency Oliveira, de calça jeans, chapéu de palha e camisa xadrez, fez questão de frisar que é forrozeiro, rústico e do tipo que adora a vida simples do campo.