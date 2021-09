Juliana Caetano surge de calcinha transparente em vídeo e quase mostra demais

Cantora do Bonde do Forró não economizou na sensualidade ao postar um novo vídeo nas redes sociais

Juliana Caetano não economizou na sensualidade ao compartilhar um novo vídeo sexy em suas redes sociais. Desta vez, a vocalista do Bonde do Forró surgiu toda provocante usando uma calcinha transparente enquanto gravava Stories no banheiro. Atrevida, ela quase mostrou demais.

Na ocasião, a beldade gravou seu vídeo em frente ao espelho. Para dar um toque à mais de sensualidade, ela colocou o dedinho na boca e fez uma pose ousada, mostrando a barriguinha sarada e suas curvas definidas. O conteúdo foi publicado no Instagram das Meninas da Mansão Bonde.

Nos comentários, fãs e admiradores de Juliana Caetano rapidamente fizeram questão de deixar elogios e mensagens carinhosas para ela. “Seu conteúdo é perfeito”, disparou um seguidor. “Que linda, adoro te ver assim”, afirmou outro internauta. “Belíssima musa”, elogiou outro rapaz. “Gostosa, linda e muito sexy”, escreveu mais um admirador.

Juliana Caetano brincou com o perigo

Em tempo, Juliana Caetano resolveu brincar com o perigo e quase foi atropelada. Através do Instagram Stories, a vocalista do Bonde do Forró divulgou uma sequência de vídeos em que aparece descendo a ladeira em cima de um carrinho de rolimã.

“Amor, é o seguinte: eu treinei a semana todinha pra mostrar como fiquei melhor no rolimã. Vamos ver se você aprova.”, disse ela enquanto se preparava para descer a rua.

Em seguida, Juliana sentou no carrinho e partiu morro abaixo. Assim que chegou no final da rua, uma caminhonete veio em sua direção e quase a atropelou. Após o susto, a famosa gravou novos vídeos dizendo que ia tomar mais cuidado na próxima vez.

“Hoje o bicho pegou de verdade. Chega a tô me tremendo até agora, mas eu prometo que da próxima vez eu vou ter mais cuidado aí nas minhas brincadeiras.”, garantiu ela.

(*Observatório)