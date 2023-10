Juliana Caetano provoca de biquíni fio-dental e explana corpaço com curvas desenhadas

Juliana Caetano, conhecida no mundo artístico como Juliana Bonde, está sempre mostrando em suas redes sociais o seu poder de sedução, beleza e sensualidade. Em uma postagem recente em sua conta do Instagram, a beldade surgiu bem à vontade no quarto e fez a temperatura subir entre os internautas. As nformações são do Spinoff.

Vale mencionar que a beldade ficou conhecida na web pelos seus registros ousados. Além disso, a personalidade aproveitou a repercussão dos seus posts e resolveu vários criar realities shows nas plataformas de conteúdo adulto. Há pouco tempo, ela virou assunto ao criar uma música citando algumas personalidades como Gusttavo Lima e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Juliana Caetano exibe curvas desenhadas de biquíni mínimo

Em uma postagem na plataforma de fotos e vídeos, a morena apareceu radiante e colecionou elogios dos admiradores. No feed do aplicativo, onde é seguida por mais de 1 milhão de pessoas, a gata sabe muito bem como mexer com o emocional dos usuários.

No registro em questão, a famosa surgiu usando um conjunto de biquíni fio-dental rosa. A peça de verão, que possui amarrações nas partes laterais, deixou as suas curvas desenhadas em muito destaque. A imagem conseguiu transmitir aos seguidores o seu lado mais sensual e artístico.

Para quem acompanha Juliana Caetano assiduamente nas redes sociais, certamente sabe que a maior parte dos seus conteúdos publicados são sensuais. Em entrevista ao Splash, do UOL, ela revelou que não recebe o apoio de sua mãe.

“Todo dia minha mãe manda mensagem: ‘Quando é que você vai parar de fazer essa pouca vergonha?’ Falo: ‘Mãe, não tem como, eu tô construindo minha casa agora, minha casa é grande, eu preciso’. Mas é bem complicado, meu Deus do céu. Cidade pequena, tem algumas pessoas que agem na maldade, pega o vídeo e mostra pro meu pai”, contou ela.