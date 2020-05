Juliana Caetano faz pose de fio dental e comentário viraliza nas redes sociais

Um dos participantes mais polêmicos do ” BBB 20 ” foi, com certeza, Hadson Nery. O ex-jogador de futebol foi um dos primeiros eliminados do programa, com quase 80% dos votos, tudo por conta de um comportamento visto por muitos telespectadores como machista. No último domingo (17), Dia Internacional do Combate à LGBTfobia, o paraense aproveitou a data para se pronunciar sobre as acusações de que seria homofóbico .

Hadson se pronuncia sobre acusações de homofobia





O atleta negou que tenha comportamentos preconceituosos e rebateu as críticas que ainda recebe. “Não estou vindo aqui nas minhas redes sociais me explicar de algo que eu falei ou fiz!”, começou dizendo Hadson . “Fui acusado sem provas e sou atacado até hoje por perfis de fofoca, por ter supostamente sido homofóbico quando estava dentro da casa do Big20!”.

O ex-jogador do Corinthians continuou se justificando. Ele argumentou que sempre fez questão de respeitar o próximo, mas algumas atitudes dele são heranças da educação que recebeu dos pais. “Quero dizer a todos que nunca fui homofóbico lá dentro nem aqui fora, sempre respeitei as pessoas, independente de suas escolhas e orientações sexuais, religiosas e políticas”.

“Quando erro com alguém, como ser humano que sou, sei pedir desculpas, porque isso não me faz menos que ninguém!”, completou Hadson. Ele ainda parabenizou a população LGBTQ+ pela data.