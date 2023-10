Juliana Caetano explana curvas desenhadas de biquíni fio-dental minúsculo

Juliana Caetano, conhecida no meio artístico como Juliana Bonde, está sempre chamando atenção dos seus admiradores nas redes sociais. Em uma publicação em sua conta do Instagram, a cantora apareceu deslumbrante durante a sua viagem para Malibu, nos Estados Unidos. A imagem recebeu elogios dos internautas.

No feed da plataforma de fotos e vídeos mais famosa do mundo, a artista possui uma base de mais de 1 milhão de seguidores. Por lá, a beldade costuma dividir registros de ensaios picantes, vídeos sensuais ao lado de outras modelos e momentos de seus shows.

Juliana Caetano desperta os olhares de biquíni fio-dental

Na postagem em questão, a vocalista da banda Bonde do Forró apareceu agachada em um banco. Para o momento quente, a cantora escolheu um conjunto de biquíni fio-dental branco e vermelho. A peça de verão evidenciou totalmente as curvas esculpidas do seu corpo. Além disso, a imagem mostrou um lado ousado da personalidade.

No ano passado, a famosa abriu o jogo e revelou um receio após lançar uma música muito polêmica. Na ocasião, Juliana Caetano contou que estava com muito medo de ser processada judicialmente por Padre Fábio de Melo. ”Vou dar minha periquita pro Fábio de Melo, que pega periquita escondida”, dizia um trecho da música.

Na canção em questão, a cantora citou o religioso de forma sexual. Intitulada “Quem vai Querer Minha Periquita?”, ela ainda faz referência ao cantor Gusttavo Lima e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

“Na hora que estava gravando a música, já fiquei com medo, mas acredito que as pessoas que citei são muito maiores que isso. Ninguém nem vai ligar para isso, espero que não, mas tenho muito medo. Acho que os famosos vão achar engraçado, a música é um duplo sentido, uma brincadeira. Uma vez vi o padre Fábio falando que o amor é que nem passarinho”, contou ela em conversa com o site Na Telinha.