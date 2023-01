Juliana Bonde tira toda a roupa, sobe na cama e acaba divulgando o seu número de telefone

Ela voltou a sensualizar! Juliana Caetano, do Bonde do Forró, voltou a postar mais fotos na tarde desta terça-feira (10), mas agora colocando o número de telefone para assinar seu conteúdo adulto da ‘Mansão Bonde’.

“Vem de zap”, escreveu a celebridade na legenda da publicação. Já na foto, Juliana Caetano aparece com uma lingerie preta e bem colada ao corpo, enquanto deixa um link para o grupo ‘Mansão Bonde’, que possui diversos conteúdos adultos por assinatura.

“Deus tá vendo você dar zoom nessa foto, meus amigos”, brincou um fã no campo de comentários. “Minha mãe do céu…coisa mais linda!”, disse mais um, com diversos emojis de foguinho.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, revelou que encontrou um cachorro e deixou os fãs impressionados ao revelar que vai ficar com ele.

“Eu estava passando com o ônibus do Bonde do Forró por um posto lá em Cassilândia, aí esse bonitão aqui entrou dentro do ônibus e me pediu uma carona”, disse Juliana Caetano.

“Ele entrou e ficou. Aí a gente se apegou demais e viramos melhores amigos. Não conseguimos mais nos separar. Ele fica o dia todinho comigo”, finalizou.

(*Metropolitana FM)