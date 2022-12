Juliana Bonde recebe proposta polêmica e fica chocada: ‘No Brasil não é permitido’

Fã ofereceu R$ 10 mil para cantora deixá-lo fazer algo polêmico

A cantora Juliana Caetano, conhecida no mundo artístico como Juliana Bonde, interagia com os fãs em seu Instagram Stories, quando se deparou com uma proposta pra lá de polêmica.

Na ocasião, um seguidor ofereceu R$ 10 mil para que a cantora do Bonde do Forró deixasse ele a “comer”. “Te pago R$ 10 mil para comer você”, escreveu o internauta na caixinha de perguntas.

Chocada com a proposta polêmica, Juliana Caetano rapidamente respondeu: “Olha, que eu saiba no Brasil não é permitido canibalismo. E nem que fosse permitido né?! Pelo amor de Deus”, disparou a musa.

Em outro momento, Juliana foi questionada se ela tem costume de “engolir cuspe”. A famosa estranhou a pergunta, mas deu sua resposta: “Todo mundo engole né? Normal. Tem alguma coisa de anormal nisso? Senão todo mundo ia viver cuspindo o dia todo”, disse a cantora.

Juliana Caetano e seus vídeos não permitidos para menores

Como todos sabem, além de cantora do Bonde do Forró, Juliana Caetano também trabalha com criação de conteúdos sensuais. Os vídeos divulgados no WhatsApp da Mansão Bonde, no entanto, não são permitidos para menores de 18 anos.

“É o seguinte, pra quem tá perguntando, a gente não vai aceitar de menor no nosso WhatsApp tá? Não pode de menor!”, alertou a famosa, explicando que além de conteúdos de outras garotas, na rede social a grande maioria é vídeos dela. “Claro que tem vídeo meu! A maioria é tudo vídeo meu. Mas não pode de menor. Tá bom? Se você for de menor não pode entrar…“, reforçou.