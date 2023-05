Juliana Bonde faz trenzinho de fio-dental com amigas e empinar o volume

Se você realmente achou que Juliana Caetano não iria dar o que falar em seu Instagram na tarde desta quarta-feira (24), achou bem errado.

+

A musa surgiu ao lado das mulheres do ‘Bonde do Forró‘ e colocou na legenda da publicação apenas um emoji de foguinho. Já na foto, Juliana Bonde aparece com uma roupa PP, enquanto faz uma ‘fila’ com suas amigas e, claro, enlouqueceu a galera.

+

“Já é sucesso”, disparou um seguidor no campo de comentários. “Tratai bem a minha princesinha”, brincou mais um, com emojis de coração ao lado.

Juliana Caetano se pronuncia após ficar afastada das redes sociais

Durante entrevista cedida ao jornal Metrópoles, Juliana Caetano revelou o motivo de ter ficado tão longe das redes sociais na última semana.

+

“Oi amor, já estão abertas as inscrições para quem quer cuidar da minha vida em 2023. E o concurso vai ser assim, quem pagar mais as minhas contas, vai passar pra próxima etapa, então aproveita!”, disse Juliana Caetano.

Facebook e Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

“Eu estava lendo as mensagens de vocês no direct, ontem eu fiquei sem postar e eu recebi muitas mensagens perguntando ‘Juliana, o que aconteceu?’, mas não é por preocupação, parece que é porque querem ver a desgraça, sabe?”, finalizou.

(*Metropolitana FM)