Juliana Bonde faz aparição ousada às margens de represa e agita a web

A cantora Juliana Caetano, conhecida como Juliana Bonde e vocalista do Bonde do Forró, voltou a movimentar as redes sociais com uma publicação em clima praiano.

Na imagem, a artista aparece às margens de uma represa usando um look ousado e uma flor no cabelo, posando enquanto aprecia a paisagem. Na legenda, ela interagiu com os fãs: “Alguém aí para me cumprimentar?”

Chuva de comentários

A postagem rapidamente recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores. Entre as mensagens:

“Você é a mulher mais maravilhosa que já vi”

“Uma mulher deslumbrante”

“Ju, você é perfeita”

“Linda e sedutora”

Conteúdos e polêmicas

Recentemente, Juliana também esteve no centro de debates após lançar uma música com duplo sentido citando nomes de pessoas famosas. Em entrevista à jornalista Marcela Ribeiro, do site NaTelinha, a cantora afirmou que tem buscado novas formas de renda diante da instabilidade nos shows.

“A gente está tentando sobreviver de alguma forma”, declarou a artista.

