Juliana Bonde empina o bumbum e revela aos fãs que gosta de tomar leite: “Eu amo”

Vai um café da manhã aí? Juliana Caetano, a vocalista do Bonde do Forró, incendiou as redes sociais durante a noite deste sábado (04) ao publicar um clique de tirar o fôlego. Como sempre, a morena causou uma baita polêmica, mas não deixou de fazer sucesso com os fãs do Instagram!

Impressionando os fãs com sua boa forma, a cantora apostou num pijaminha estampado e posou enquanto servia seu café da manhã sem deixar de usar sua sensualidade na ocasião. Nos comentários, a musa deixou uma declaração um tanto quanto polêmica, se mostrando alérgica à lactose: “eu amo leite, mas não posso tomar”.

“Quando não vence pelo talento… Se vence pelo talento”, brincou um seguidor nos comentários da imagem ousada. “Ela sempre se supera com essas fotos, por isso faz tanto sucesso”, disparou outro internauta, exaltando a musa. “A mulher mais linda que eu já vi”, afirmou um terceiro.

Juliana Caetano desabafa sobre reação de sua mãe ao ver seus vídeos polêmicos

Que tenso! Recentemente, a cantora Juliana Caetano aproveitou para conversar com seus fãs do Instagram e falou sobre sua família. Enquanto respondia perguntas nos Stories, a musa revelou o que sua mãe pensa dos conteúdos polêmicos que vende nas redes sociais.

“Olha, ela pede pra eu parar todo dia. Ela não gosta. Ela acha feio. Mas, gente… olha pra meu lado, eu tô construindo minha casa. Tenho que terminar de construir minha casa. Aí eu faço esses vídeos”, revelou a cantora, admitindo ainda que sente vergonha das publicações.

“Olha, pra falar a verdade, eu tenho vergonha desses vídeos. Muita gente fala: ‘você não tem vergonha?’ Eu tenho muita vergonha! Mas os meninos falam: ‘caramba, que linda… sei lá o que’, e aí…”, admitiu.

