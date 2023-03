Juliana Bonde deixa dançarinas levantarem seu vestido nos bastidores e vídeo cai nas redes sociais

Juliana Caetano, vocalista do ‘Bonde do Forró‘, influenciadora digital e produtora de conteúdos adultos em plataformas adultas, levou os fãs à loucura na tarde desta segunda-feira (06).

“Vem para o Bonde do forró”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Juliana Caetano aparece ao lado de suas dançarinas, enquanto usa uma saia PP branca e minúscula. A musa ainda recebe uma ‘mão boba’ de uma de suas dançarinas. Atualmente, a musa conta com mais de 264 mil seguidores no Instagram.

“Que vibe maravilhosa dessas mulheres, eu fico emocionado”, disse um fã no campo de comentários. “Gente, como ela consegue ser tão linda assim?”, elogiou mais um.

Juliana Caetano relembra polêmica música ‘P*riquita’: “Minha mãe odeia até hoje”

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano revelou que o single ‘P*riquita’, do Bonde do Forró, te dá dores de cabeça até hoje, principalmente por conta dos nomes que cita, como Padre Fábio de Melo.

“A minha mãe até hoje está falando na minha cabeça. Ela é fã [do Fábio de Melo] e me esculachou. Peço desculpas ao padre porque sabemos que tem muita coisa na Igreja, mas acredito que ele seja uma pessoa santa”, disse Juliana Caetano.

“Achei que ele fosse levar na brincadeira por ser um padre da internet. Pensei, ele vai me perdoar. Já gravei arrependida o nome dele. Mandei mensagem, mas ele não me respondeu. Pensei que ele não iria se importar e o vejo como uma pessoa muito boa”, finalizou.

