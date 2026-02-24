Júlia Ribeiro curte viagem romântica em Paris com esposa Mari: ‘Lugar mágico’

Após um Carnaval intenso, Júlia Ribeiro viajou para Paris, na França, ao lado da esposa, a cantora Mari Fernandez. A capital francesa é a primeira parada do casal na Europa.

A influenciadora contou que já conhecia a cidade, mas destacou que a experiência ganhou um significado especial depois do casamento. Ela ressaltou o charme da arquitetura e os passeios românticos.

Durante a estadia, as duas visitaram a Disneyland Paris, apontada por Júlia como um lugar mágico para criar novas memórias. Ela ainda afirmou que pretende voltar para explorar outros pontos da Cidade Luz.